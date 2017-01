“A las madres que alejan a sus hijos del mío, están creando a los acosadores del futuro”

Nicole Duggan de Cork, una mujer irlandesa, creó una página de Facebook en la que cuenta los obstáculos del autismo y trata de concienciar sobre la enfermedad. Le contó a ABCnews, que su pequeño Riley es juzgado muchas veces sin conocerle, y que incluso, muchos padres, alejan a sus hijos de él.

"A veces el azul es brillante como el mar en un día de verano, y otras veces, ese azul oscurece y se disipa como un mar de tempestad", por eso se ha convertido en el color del autismo, reflejando lo que viven las familias de estos pequeños luchadores. My Boy Blue ("mi niño azul") se ha hecho ya con más de 2000 seguidores, siendo un ejemplo para muchos.

"Cuando creé esta página me prometí que este año haría que la gente entiendiera el autismo. Mi principal deseo para este año es hacer que los "juzgadores" entiendan.Cuando descubres que vas a ser una mamá, sueñas con tener a su bebé por primera vez, sueñas con vestirlos, obsesionándote con cada uno de sus movimientos. Sueñas con su primera palabra, la primera vez que aplaudirán sus manos, la primera vez que se despidan y por supuesto sus primeros pasos. Todas las cosas "normales". Bueno, en mi casa estas cosas están lejos de lo normal. Sí, tuvimos algunos de ellos, pero han desaparecido. Las palabras se perdieron, los hitos perdidos y muchas lágrimas fueron lloradas a lo largo del camino. Y no es porque él sea vago. No está actuando. Mi pequeño es como tu hijo, le encanta bailar, le encanta ser abrazado, llora cuando cae, y él adora a Mickey. Sin embargo, está "cableado de manera diferente". Las cosas pequeñas que damos por sentado todos los días son las cosas más difíciles para él. Diferentes luces, sonidos, olores o incluso la apariencia de algo puede causar una sobrecarga que es demasiado difícil para mi niño pequeño. "Las cosas normales", como ir de compras, jugar en un playzone niños, o incluso un corte de pelo pueden ser insoportables para él. A las personas que lo miran porque él tararea, unánse a su pequeña canción, porque en sus ojos está cantando la mejor canción del mundo.A las madres que alejan a sus hijos de él, están creando los acosadores del futuro. Los niños no notan las diferencias, sólo quieren jugar, déjelos. A la señora que lo llamó audaz en el supermercado, trata de mirar las cosas desde su perspectiva. A los amigos que han desaparecido, espero que esto nunca golpee en su puerta. Yo no cambiaría a mi hombre pequeño por el mundo y si no puedes entenderlo y cómo su cerebro funciona, entonces no mereces estar en su vida. Los niños con necesidades son las personas más valientes, y más asombrosas de este mundo. Están luchando en batallas que nadie conoce y garantizo que ni un adulto superaría la mitad de los obstáculos.Así que este año les pido que piensen antes de juzgar, vivan un día en mis zapatos de mi niño y entenderán qué es realmente un superhéroe".