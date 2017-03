Niños y adultos con discapacidad intelectual serán los modelos del desfile de la II Jornada de Moda Inclusiva en Madrid

El Centro Comercial Islazul(Madrid) acogerá, el próximo miércoles 15 de marzo, la II Jornada de Moda Inclusiva para niños y adultos con discapacidad intelectual, organizada por Envera, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la integración socio-laboral de las personas con discapacidad y que este año celebra su 40 aniversario, según informa la entidad.

En este sentido ha señalado que un total de 33 participantes con discapacidad intelectual desfilarán, bajo el lema 'Moda para todos', con prendas y complementos de las marcas que se han sumado al evento, entre las que destacan Kiss&Fly, By Nerea Garmendia, Kiabi, David Christian, Inside, C&A, Neck&Neck, Top Queens y Pimkie entre otras. Además, lucirán maquillajes realizados por Make Up With Love y los estilistas de Extensionmanía se ocuparán de los peinados de los participantes.

Asimismo, los asistentes a esta jornada podrán participar, por la mañana, en talleres de maquillaje y de peluquería y en la programación en directo de Radio Terrícola, un proyecto radiofónico del Centro Ocupacional de Grupo Envera.