Un total de 200 personas sin recursos degustarán en Nochebuena el Menú de Martín Beresategui para Mensajeros de la Paz

Martín Berasategui, galardonado con ocho Estrellas Michelín, y el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de La Paz, han presentado este miércoles 13 de noviembre en la sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el tercer Menú Solidario que se ofrecerá en la Cena de Nochebuena Mensajeros de La Paz a 200 personas sin recursos, con la colaboración del Grupo Tello Alimentación.

"Si algo me ha tocado la fibra de la manera más sensible es esta cena solidaria, me encanta ser transportista de felicidad", ha manifestado Berasategui durante la rueda de prensa de presentación.