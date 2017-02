El Nokia 3310 no funcionará en algunos países, incluidos EEUU y Canadá

El lanzamiento del histórico Nokia 3310 fue una buena noticia para todos aquellos que se querían deshacer de los smartphones. Sin embargo, este modelo utiliza unas frecuencias que han sido apagadas en países como Estados Unidos o Canadá y se están apagando gradualmente en los demás países. Esto significa que el móvil no funcionaría en estas partes del mundo y pronto podría no funcionar en ningún país.

Ya no es nada nuevo que Nokia haya vuelto a lanzar el modelo 3310, el teléfono más querido de la historia. Pero hay un problema y es que no va a funcionar en todas partes del mundo, según informaciones de The Independent.

El teléfono fue muy bien recibido cuando se anunció en el Mobile World Congress. Pero, mientras que muchas partes del terminal se han actualizado, la nueva versión del teléfono todavía se comunica con las redes que utilizaban las frecuencias antiguas: 900 MHz y 1800 MHz, usadas para el tipo de comunicaciones 2G que incluían únicamente llamadas y mensajes de texto, sin internet.

Pero resulta que se trata de unas frecuencias que han sido apagadas en gran parte del mundo, incluyendo Canadá y Estados Unidos y, gradualmente, se están desconectando en aquellos países en los que todavía se utilizan.

¿Qué significa esto? Que el teléfono no funcionará cuando se lleve a estos países ya que no se podrá conectar a una red.

De momento Nokia no ha hecho declaraciones acerca de ampliar su mercado a Estados Unidos, pero sí que lo está posicionando como el teléfono ideal para viajar por su resistencia y una vida de batería enorme.

Esto también podría hacer que el terminal desapareciera incluso en los mercados a los que Nokia apunta. Los reguladores están constantemente buscando cerrar las frecuencias que no se utilizan para dedicarlas a otros fines.

Las frecuencias del histórico Nokia son las utilizadas en la mayoría de las partes del mundo como África, Europa, Oriente Medio y Asia. Pero las redes de América son a las que el 3310 no podrá conectarse y, por tanto, no podrá recibir ninguna información.

Esto es algo que no ocurre en los teléfonos modernos o smartphones puesto que suelen incluir una gran variedad de redes y frecuencias para evitar problemas de este tipo.