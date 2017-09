Los "mayores oasis de vida" del mar del Norte son buques hundidos ante la destrucción de arrecifes, según Oceana

Los primeros datos de la expedición 'Neptune' señalan la importancia de ampliar las reservas marinas, tras hallar plumas de mar y corales bambú

En esta línea, el científico marino ha señalado que "no era previsible" encontrar corales bambú, que son "escasos porque viven en fondos fangosos", ni plumas gigantes, "bastante raras, muy sensibles y frágiles, aunque miden más de un metro y pueden vivir más de 40 años".

Entre las especies cuyas poblaciones han disminuido más, figuran las de "mayor tamaño", como tiburones, rayas, bacalao grande, "porque se capturan de forma accidental y, al ser grandes, no se pueden escapar por la malla de la red".

No obstante, pese la sobrexplotación, el científico celebra que "hay más hábitats con vida de lo que se creía, y que sigue siendo un mar productivo". "Existe la idea de que el mar del Norte ya está muy explotado y no merece la pena protegerlo más, pero con esta expedición queremos demostrar que no es así", ha concluido.