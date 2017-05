La OCDE ve "prematuro" hablar de una asignatura obligatoria sobre finanzas en España aunque le preocupan los resultados

EUROPA PRESS

El subdirector de Gabinete del Secretario General de la OCDE, Juan Yermo, ha reconocido que es "una gran preocupación" que uno de cada cuatro alumnos españoles de 15 años (25%) no reconozca una factura o que más de la mitad no entienda el estracto bancario --tal y como se refleja en el último informe PISA 2015 de la OCDE-- y propone como solución no tanto una asignatura obligatoria, una opción que puede ser "prematura", sino promover mejor los programas nacionales de educación financiera con evaluación de los resultados.

"Hacer las cosas obligatorias siempre crea resistencias, sobre todo, en un tema como competencia financiera, hasta que uno no demuestra el valor de los programas, aventurarse a hacerlo obligatorio en el caso de España, igual es un poco prematuro", ha señalado Yermo en declaraciones a Europa Press. Si bien, ha precisado que habría que hacer un análisis de todo el programa educativo para considerar si es necesaria una materia obligatoria.

En cualquier caso, para mejorar las competencias de los alumnos españoles en materia financiera, propone que se promuevan mejor los programas, se definan bien sus objetivos, se evalúen los resultados y se cree conciencia de la importancia de este tema.

Atendiendo al resultado del informe PISA sobre competencia financiera, que revela que los alumnos españoles de 15 años han empeorado ligeramente su rendimiento --469 puntos, 15 menos que en la edición de 2012-- situándose en la décima posición de los quince países participantes, Yuste indica que el resultado es "preocupante" y lo achaca en parte a una "falta de cultura financiera en España".

Si bien, matiza que hay que ponerlo "en perspectiva" porque en otros países como EEUU, "con una cultura financiera muy extendida", el porcentaje de chicos que no llegan al nivel dos también es "muy elevado" (22%). También pide tener en cuenta el cambio en la metodología de la encuesta que impide "hacer un análisis exhaustivo de los datos".

En todo caso, Yuste explica que el hecho de que no se vea un resultado "impresionante" de los alumnos españoles en esta materia, se debe también a los resultados "medios" que tienen estos estudiantes en las competencias tradicionales. "Un chico que ya tiene buenos resultados en Matemáticas, Lectura o Ciencias, está mejor preparado para comprender un test de educación financiera, aunque no lo es todo", precisa.

A su juicio, un factor "clave", además de la educación en los colegios, es el rol de los padres porque son "una fuente muy importante de conocimiento financiero". Precisamente, ha puesto de relieve que los resultados del test de competencia financiera aumentan de forma significativa en el caso de los niños que hablan una o dos veces al mes con sus padres de temas financieros.