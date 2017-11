La OMS lamenta que actualmente sólo Europa cumple los objetivos fijados para reducir el impacto global de la malaria

El director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Pedro Alonso, lamenta que actualmente sólo Europa está cumpliendo con los objetivos para rebajar la incidencia y mortalidad de esta enfermedad en el mundo, dado que sólo 40 de los 91 países endémicos van "en el camino correcto".

Así, ha explicado Alonso, en África el 43 por ciento de la población no tiene acceso a ningún medio de control vectorial (mosquiteras, insecticidas, etcétera); el 69 por ciento de las mujeres embarazadas no recibe una medicación segura y barata que reduce la morbilidad y mortalidad neonatal; y el 36 por ciento de los niños con fiebre no recibe ningún tratamiento.