ONG aseguran que no hay que reforzar la valla de Ceuta y Melilla sino permitir a los inmigrantes solicitar asilo

EUROPA PRESS

Así lo manifiestan las ONG tras los últimos intentos de entrada al país por la valla de Ceuta. Varios de ellos han sido repelidos aunque el pasado lunes 7 de agosto, cerca de 200 migrantes subsaharianos entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), la Federación SOS Racismo y Prodein han asegurado que reforzar la valla de Ceuta y Melilla no es la solución al problema migratorio, y han exigido que, al igual que los sirios, los subsaharianos tengan derecho a solicitar asilo.

"Si con los subsaharianos pasara igual que con los sirios no habría problema pero no tienen el derecho a pedir asilo, están vetados en la frontera", ha señalado a Europa Press el presidente de Prodein, José Palazón, destacando que los sirios "tenían un problema" cuando no se les daba asilo, pero que al tener este derecho "han dejado de ser un problema".

En este sentido, ha pedido organizar un acceso en la frontera "fácil, humanitario y controlado", y ha criticado la propuesta de la Guardia Civil de reforzar la valla de Ceuta. "La gente no viene a divertirse, está escapando de la muerte y no tienen más remedio que saltar la valla porque no tienen otra forma de entrar. No hay que tomar medidas policiales extraordinarias como si fuera una agresión", ha defendido.

Igualmente, ha añadido que el cierre de fronteras "no ha cerrado para nada la inmigración ni el supuesto efecto llamada", y que, desde su punto de vista, "la cosa no ha cambiado para mejor sino para peor". "Es una pena que Ceuta y Melilla, pudiendo ser una puerta de paso seguro, cierren sus puertas. Se tienen que jugar la vida ante la necesidad de escapar de sus países de origen", ha lamentado Palazón.

En la misma línea, el portavoz Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán, ha subrayado que el reforzamiento de la valla de Ceuta "en ningún caso" va a solucionar el problema de fondo, que, en su opinión, es la "desigualdad entre países" y una política migratoria "centrada exclusivamente en el control de la entrada".

POSIBLES CANDIDATOS A SOLICITANTES DE ASILO

Por ello, ha indicado que la política migratoria tiene que tener "una visión más amplia", ya que dentro del grupo de personas que está intentando saltar la valla hay "posibles solicitantes de asilo". "Es evidente la diferencia de trato entre los sirios, que pueden formalizar una solicitud de asilo y no necesitan entrar de manera abrupta, y estas personas, entre las que seguramente haya posibles candidatos a ser solicitantes de asilo", ha explicado.

Para Mazkiarán, el contexto de estos saltos es la "necesidad" que tienen esas personas de salir de sus países y las políticas "férreas" en materia de extranjería. "Las personas que intentan estos saltos son las más vulnerables y las que no tienen posibilidades económicas para hacerlo de otra manera", ha concretado.

"Esto me recuerda a situaciones ya vividas en la valla de Melilla. Es un escenario ya conocido en Melilla que se está repitiendo ahora en Ceuta, porque las personas que intentan cruzar a la Península van buscando aquellos puntos de paso que tengan menos dificultades", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz de APDH Carlos Arce, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la "única realidad" que hay es que estas personas la "única" manera que tienen de llegar a Europa es entrando por estas vallas.

"Esto se va a repetir mientras sigan existiendo esas condiciones en los países de origen y mientras no existan vías legales y seguras. Es un poco cínico que se muestre a estas personas como una invasión virulenta cuando en realidad es lo contrario", ha criticado Arce, destacando que la vía de entrada irregular en Ceuta y Melilla es "absolutamente marginal" porque el número de subsaharianos en España "representan una minoría".

Respecto a reforzar la valla de Ceuta, ha señalado que esa "no es la manera" de gestionar los grupos migratorios en las fronteras, ya que, a su juicio, "más medios de represión no van a solucionar esta circunstancia". "He escuchado que mil migrantes portan mazas y lanzas para disuadir a las fuerzas de seguridad que intentan mantener la valla. Nos parece rechazable el intento de criminalización que algunas fuentes están haciendo de estas personas", ha concluido.

SE CRIMINALIZA A LOS QUE "SIMPLEMENTE" CORREN

En la misma línea, la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha criticado que "una vez más" se vuelva a "criminalizar a los más débiles", ya que "simplemente corren". "Los migrantes ni van armados ni hacen uso de la fuerza, simplemente corren. Su única intención es tratar de llegar a un lugar seguro para poder protegerse", ha concretado.

"Una vez más la falta de vías legales y seguras para que las personas refugiadas o que necesitan protección puedan acceder hasta la frontera sur generan este tipo de entradas", ha manifestado Galán, que ha exigido que se "pongan en marcha" este tipo de vías para que las personas migrantes y refugiadas que necesitan protección internacional, puedan exigir su derecho al asilo.

En este sentido, ha criticado que las oficinas de asilo que se habilitaron en la frontera de Ceuta y Melilla "no han cubierto la función que tenían", ya que, en su opinión, para las personas de origen subsahariano es "absolutamente imposible" acceder a ellas. "Estas personas se ven obligadas a inventar situaciones cada vez más dispares para poder llegar a un lugar seguro", ha lamentado.

"Podemos seguir haciendo una fortaleza en toda Europa, pero mientras no abordemos este drama con otras soluciones vamos a seguir errando y enriqueciendo a las empresas de seguridad, que son, junto a las mafias, las que están haciendo el agosto", ha sentenciado Galán, destacando que la valla que refuerza la zona marroquí es "altamente peligrosa", y que tiene un foso que en su fondo "no tiene algodón" sino "cristales y piedras".

Por último, la secretaria general de CEAR ha señalado que si sigue resolviendo este drama "con un enfoque securitario" se seguirán agrandando las políticas "poco certeras" de la Unión Europea y de España. "La valla ya es lo suficientemente difícil de superar. Independientemente de lo que se ponga, la desesperación, el miedo y la necesidad de protección siempre va a encontrar alternativas para superarlo", ha concluido.