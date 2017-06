Una ONG se queja ante el juez y ante el Defensor del Pueblo de trato "inhumano" a internas del CIE de Algeciras

Soledad Becerril ya había pedido el cierre del CIE por no reunir las condiciones mínimas, una solicitud que está pendiente

En los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se pone de manifiesto que el hecho de que permanezcan solo mujeres en este CIE "por el hecho de ser mujeres" comporta "una vulneración burda y grave del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo".

Asimismo, advierte de que las internas no cuentan con espacio suficiente, ni luz natural adecuada, ni acceso al ejercicio al aire libre, ni ventilación y la calefacción apropiadas, ni las comidas de la

"Y todos estos elementos, entre otros, son los que se establecen como estándares para valorar si las condiciones del internamiento son compatibles con la dignidad humana. El encierro de las mujeres actualmente privadas de libertad en este centro, que no cumple los estándares mínimos exigibles, las está sometiendo a un sufrimiento de una intensidad que excede el inevitable nivel de padecimiento de toda privación de libertad", aseguran.

Junto con ello, informan de que una de las internas se queja también de su sufrimiento psíquico, para el que no está contando con más ayuda que somníferos, vulnerándose, según refieren, su derecho a la asistencia sanitaria.

"Durante una visita al CIE esta semana, hemos recibido quejas de las mujeres internas por la humedad y el frío del edificio. No hay espacio suficiente para hacer ejercicio al aire libre y apenas entra luz natural. Cuando las mujeres solicitan una compresa o tampones los policías se los dan un día más tarde. Por la noche las encierran con cerrojo en una celda que no puede abrirse de forma automática en caso de que se produzca, por ejemplo, un incendio. En resumen, las autoridades españolas están sometiendo a las mujeres a unas condiciones de encierro inhumanas y degradantes", explica Patricia Orejudo, abogada de Women's Link.

La Defensora del Pueblo realizó el pasado mes de febrero una visita a estas instalaciones y, como consecuencia, ya solicitó dictar instrucciones para proceder al cierre del CIE al no reunir las mínimas condiciones para la estancia de internos y a la apertura de un nuevo centro. Esta petición se encuentra pendiente de atender por parte de la Administración.

Becerril recuerda en su escrito que ya se efectuó esta sugerencia a la Dirección General de la Policía en 2014 tras otra visita al centro y que fue rechazada por razones presupuestarias. "Tres años después de dicha visita, las condiciones de infraestructura de este centro no solo no han mejorado sino que han empeorado, como lo demuestra el hecho de que el único patio de hombres ha sido clausurado por no reunir las condiciones adecuadas, lo que impide el ingreso de varones en este centro y continua la situación de grave deterioro del módulo de mujeres", advierte.