Las ONG hacen su 'agosto' en Navidad con regalos solidarios y donaciones, pero aspiran al "compromiso" de los donantes

Los últimos días del año y las fiestas navideñas son un periodo "muy importante" para las ONG en España por tratarse de unas fechas en las que se concentra una parte importante de las donaciones con las que, a lo largo del año, podrán financiar sus proyectos solidarios dentro y fuera de España, según han explicado los responsables de Unicef, Manos Unidas y Cáritas. Además, en el caso de organizaciones de tamaño mediano y pequeño, con menor capacidad para sostener una campaña de recaudación permanente, la Navidad constituye para ellas un "importante foco de donaciones" que las ONG aprovechan por tratarse de "una etapa sensible" que favorece el apoyo a la solidaridad y la generosidad, según ha indicado el director de la Asociación Española de Fundraising (AEFr), Fernando Morón.

Además, destacan que este año en particular están logrando un gran apoyo gracias a la campaña que llevan haciendo desde el año pasado para concienciar sobre el desperdicio de alimentos y colaborar en la lucha contra el hambre. La importancia de este mensaje, según explica, radica en que hay muchas personas en el mundo que "ya no es que no tengan cena de Navidad, es que directamente no tienen cena".