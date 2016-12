ONG animan a los premiados a donar el 0,7% y piden que la solidaridad se extienda al resto del año

ONG animan a los agraciados en el Sorteo de la Lotería de Navidad a donar el 0,7 por ciento a "esas causas que le muevan más", invitan "a todo el mundo, premiados o no" a establecer un "apoyo continuado" como socios o voluntarios y recuerdan que "el cambio que se puede hacer, con poco que sea lo donado, es muy grande". Asimismo, piden que la solidaridad se extienda al resto del año.

Tras trabajar ocho años en el departamento de atención con donante en Manos Unidas y actual coordinadora del Departamento de Empresas, Marisa Elosua de Juan, asegura que "no recuerda específicamente" ningún caso de alguien que haya llamado para donar "porque le haya tocado la Lotería" pero sí reconoce que existe una "sentimiento general" en muchas personas que donan o son voluntarias de "devolver a la sociedad lo recibido" y "si tienen esa conciencia general, cuando les toque la Lotería lo harán, no hace falta que les pidamos nada. Es una forma de ser", añade.

Por ello, aunque de cara al sorteo de la Lotería Manos Unidas no realiza ninguna acción concreta, Elosua de Juan recuerda que el cambio que se puede hacer con lo que se comparta, con poco que sea, "es muy grande" y señala que lo "más importante" en el caso de querer donar, es que se elija la causa que "más le mueva al donante". "Cada uno tiene una sensibilidad diferente, una tecla a la que somos más sensibles que otros: hambre, niños, mujeres, un país en concreto... ", concluye.

Una idea que también comparte Alberto Casado, director de Campañas de Ayuda en Acción, quién asegura que todos tienen una causa que les está esperando en algún momento de su vida, por lo que anima a las personas que les haya tocado la Lotería "por poco que sea" a donar a esas causas "que le muevan más". "Podrían donar, por ejemplo, el 0,7 por ciento de lo ganado o, por lo menos, hacer la reflexión: 'Ahora que tengo un poco más, ¿a quién puedo ayudar?'", añade Casado quien aprovecha para lanzar un mensaje a todas las personas que desconfían de las ONG: "El único dinero que no llega a destino es el que no se canaliza por una organización y el que se queda en el bolsillo. En nuestro caso, y en la gran mayoría de las organizaciones en España, de cada euro donado, menos de 20 céntimos se destinan a la gestión de todo el trabajo que hacemos y los 80 céntimos restantes van a la causa directa".

Por su parte, desde Cruz Roja animan "no sólo a colaborar económicamente con proyectos en beneficio de personas vulnerables, como infancia en dificultad social, sino que también a establecer un apoyo continuado a través de hacerse socio o voluntario/a". Asimismo, Entreculturas anima no solo a los premiados sino a todo el mundo a colaborar con las personas más desfavorecidas. "Desde Entreculturas pensamos que la educación no es un sorteo, sino un derecho fundamental que tienen todos los niños y niñas y por ello pensamos que el mejor regalo estas navidades es regalar educación", señala Nacho Esteve del Área de Comunicación y Campañas de la ONG.

Por último, la Directora de Marketing y Comuicación de Save The Children, Paloma Acedo, señala que aunque a final de año "es un periodo muy especial para las organizaciones ya que la sociedad española es más sensible a nuestras causas" de cara a los premiados por la Lotería de Navidad no realizan ninguna acción proactiva al considerar que "debe venir de cada persona, de manera individual".