ONG piden no definir como "avalancha" la llegada de migrantes a España: "El Mediterráneo ya sangra en sus costas"

"Hay que buscar una solución que vaya más allá de poner más vallas, más muros y más muertos en un Mediterráneo que ya sangra en sus costas", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, al tiempo que ha criticado que si se habla de "avalancha" o de "ataque" se está "criminalizando" y "elevando el pistón".

La Red Española de Inmigración, la Asociación Pro Derechos Humanos De Andalucía (APDHA) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido esta semana que no se defina como "avalancha" la llegada de migrantes a España, después del rescate de 593 personas en el Estrecho y el mar de Alborán que Salvamento Marítimo ha llevado a cabo este miércoles 18 de agosto, la mayor cifra registrada desde que el 12 de agosto de 2014 se auxiliara a 920 personas en las costas.

En este sentido, ha subrayado que el problema es "más grave" y no se está tratando con la "seriedad que necesita y que merece", y ha exigido "contextualizar las cosas", ha dicho. "Instamos a la Unión Europea a que no sólo ponga recursos para subcontratar sus fronteras, sino también para trabajar en la acogida, la solidaridad y la comprensión de que hay refugiados por otra serie de circunstancias y no sólo de la guerra", ha defendido.