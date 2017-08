Observar el eclipse de sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreparables en la visión, según ha advertido este viernes el Colegio de Ópticos de la Comunitat Valenciana con motivo de este fenómeno astronómico que será visible el próximo 21 de agosto parcialmente en algunos puntos de España.

Al respecto, el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, Vicente Roda, ha explicado que este fenómeno, que no podremos volver a ver en nuestro país hasta 2026, conlleva "importantes riesgos" para la visión debido a la gran luminosidad del Sol y a la radiación ultravioleta (UV) que genera.

Así, ha advertido de estos riesgos a pesar de no ser "conscientes" ya que en un eclipse se tiene la sensación de que el sol no provoca molestias al estar oculto. Sin embargo, ha explicado que cuando empieza a brillar de nuevo el sol y la pupila está dilatada, la retina "puede sufrir daños de forma temporal o permanente, en función de la intensidad de luz recibida y del tiempo de exposición".

Así, Como regla general, nunca se debe observar el Sol directamente: ni a simple vista, ni con gafas de sol, ni con ningún instrumento, ni con filtros solares que no estén destinados a ese fin.

Para aquellos que ya tienen unas gafas de eclipse, deben de tener en cuenta que no tengan más de tres años, ya que posiblemente no cumplen el actual estándar de seguridad y por lo tanto no hay que usarlas.