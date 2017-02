El Observatorio para la Libertad Religiosa pide en el Congreso que el Pacto Educativo cuente con la clase de Religión

La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), María García, se ha reunido este jueves con la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Teófila Martínez, para denunciar el "acoso" a la asignatura de Religión y a sus profesores en algunas comunidades autónomas y colegios y para pedir que el Pacto Educativo tenga en cuenta esta materia.

El OLRC asegura que desde hace dos años, varios profesores de Religión se han dirigido al OLRC para quejarse ante la situación que viven en sus centros, desde carteles en contra de la asignatura hasta acoso laboral. Además, señala que en la mayoría de las CCAA se ha reducido la carga lectiva y en muchos centros no se da la opción de elegir la asignatura.

Por ello, el observatorio realizó un informe sobre la asignatura y una posterior jornada en octubre de 2016 para que los profesores pudieran intercambiar sus experiencias y buscar una solución conjunta. En ella, esta asociación se comprometió con los docentes a pedir que no se deje de lado la asignatura de Religión en un futuro pacto educativo.

María García ya se reunió en enero con el director general de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, José Luis Blanco, para tratar este mismo tema. En sus entrevistas, la presidenta del OLRC ha expuesto las razones por las que, a su juicio, se discrimina la asignatura.

El observatorio argumenta que la clase de Religión ha sido escogida por la mayor parte de los padres y estudiantes durante casi 40 años. "La sociedad demanda esta asignatura y reducirla a su mínima expresión implica gobernar en contra de sus prioridades y sus derechos", añade.

Además, defiende que esta asignatura "no es catequesis" pues no se enseña "experiencia religiosa" sino "el conocimiento religioso". Por ello, pide que no sea utilizada como "comodín" en los centros educativos "como si fuera menos importante que el resto".

Asimismo, el OLRC advierte de que reducir el tiempo de la materia a 45 minutos semanales supone una "pérdida de calidad" y provoca que los profesores de Religión se queden sin trabajo. Además, denuncia que se discrimina a estos docentes "prohibiéndoles ejercer tutoría con alumnos, como si por el simple hecho de enseñar Religión les invalidara para cualquier otra tarea".