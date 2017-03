Once artistas ciegos muestran sus esculturas "creadas en la oscuridad" en el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid

El Museo Tiflológico de la ONCE alberga, con motivo de su XXV Aniversario, una exposición de once artistas que muestran sus esculturas, creadas en la oscuridad con el objetivo de que "la gente se ponga en el papel de las personas ciegas a la hora de percibir el arte", según informa en un comunicado.

Así, la exposición presenta obras de dos escultores sordociegos, cinco artistas ciegos aún en activo y cuatro fallecidos. Estas obras se podrán "ver y tocar" desde este miércoles 23 de marzo hasta el próximo 20 de mayo.

La consejera general de la ONCE, Gemma León, ha destacado que "el papel de la ONCE en el apoyo a la Cultura y el Arte como vías de normalización y participación de las personas ciegas en la sociedad". Por su parte, el escultor Diego Canogar ha afirmado "que la discapacidad no frena el arte". El escultor, uno de los 44 cuyas obras también pueden verse en el museo, ha comentado su grata impresión "al ser testigo de la soltura de las personas ciegas para ver el arte con sus manos".

Las obras expuestas cuentan con los títulos en Braille, y están provistas de códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles. Además, también cuentan con beepcons, balizas inteligentes de guiado, diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil.