Oncólogos plantean más medidas para detectar y tratar antes el cáncer de páncreas, el tercero con más muertes en España

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) han elaborado una guía para el abordaje del cáncer de páncreas en el que incluyen una serie de recomendaciones para minimizar los tiempos diagnósticos y mejorar el tratamiento de este tumor, el tercero con más muertes en España.

"Por el momento, no somos capaces de identificar el grupo de individuos de alto riesgo en la población general y por dicha razón el cribado no está incluido dentro de la práctica clínica habitual, tal y como recomienda el CAPS (Cancer of the Pancreas Screening Consortium)", ha reconocido Carrato.