Organizaciones 'provida' de toda Europa se reúnen en Hungría para reclamar políticas de protección de la vida humana

EUROPA PRESS

Más de 600 representantes de las 37 organizaciones que forman parte de la Federación Europea One of Us han celebrado este fin el II Foro Europeo One of Us en Hungría para reclamar políticas de protección a la vida humana y apoyar a países como Hungría o Polonia que, a su juicio, están llevando a cabo avances en la creación de políticas a favor de la vida, la familia y la maternidad que cuentan con "el apoyo de muchos europeos".

Los españoles que han participado en el encuentro, entre los que figuran el ex ministro del Interior y presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja, la ex presidenta del PP Vasco y miembro de la Fundación Valores y Sociedad, María San Gil, y la ex diputada, coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana, Lourdes Méndez Monasterio, entre otros, han reivindicado la necesidad de una Europa "basada en valores cristianos".

"La refundación de Europa no se producirá a partir de marketing o la economía, sino que necesitamos una reconciliación de valores. Necesitamos reducir la brecha entre progresistas y conservadores", ha indicado Mayor Oreja durante su intervención, en la que ha pedido "crear una ola de opinión pública" que sostenga estos valores en las sociedades europeas.

Para San Gil, la defensa de la vida "es algo prepolítico" y, según ha indicado en declaraciones a Europa Press, "no tiene ideología y ningún partido político tiene que arrogárselo como una marca propia", sino que corresponde a cada uno "trabajar y luchar por ello".

La expresidenta del PP vasco ha pedido a todas las personas y grupos políticos un "cambio de actitud" que lleve a desarrollar "una defensa de la vida sin ningún tipo de complejos", aunque ha reconocido que, para ello es preciso ser, "enormemente valiente".

"El aborto es hoy un crimen infame que mata a más de un millón de niños en Europa. Pero el aborto es hoy también solamente la punta de lanza de una estrategia perfectamente definida que lo que quiere es terminar con nuestros principios de la sociedad occidental, con los principios de la cultura cristiana que son los que nos han hecho como somos a lo largo de muchos años de historia", ha defendido durante su intervención en el foro.

En este sentido, Mayor Oreja ha apuntado durante una de sus intervenciones que la declaración del aborto como un derecho fue el "arranque" de "la crisis actual" y la causa de que se esté "abriendo puertas" a otras prácticas como la regulación de la maternidad subrogada, a la ideología de género y a "todas aquellas tendencias que atacan la persona y los valores del verdadero humanismo".

Además de la delegación española, en la que también han participado el director de informativos de Cadena COPE, José Luis Pérez, y el profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid Alberto Bárcena, han asistido al foro representantes de organizaciones, políticos y académicos de 17 países de la UE, que se han mostrado convencidos de que "Europa no sobrevivirá a esta época" sin los valores del cristianismo de los que ahora "se avergüenza", en palabras del ex comisario europeo Rouco Butiglione. "El papel de Europa se está reduciendo a nivel mundial y el papel de los cristianos parece que también", ha señalado el político italiano.