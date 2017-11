Ortodoncistas reclaman al Ministerio de Sanidad que se reconozca la especialidad

EUROPA PRESS

Desde la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) reclaman que se reconozca la especialidad con el objetivo de crear una "libre circulación de profesionales por toda Europa", según ha declarado el presidente de la sociedad, el doctor Juan Carlos Pérez Varela en declaraciones a Europa Press

La ortodoncia es una especialidad que se realiza al finalizar los estudios universitarios de odontología, pero que en España "no está bien regulada y el Ministerio de Sanidad no ha dado el titulo", denuncian

Esto supone un problema porque España junto con Austria son los únicos países europeos en donde "no está reconocida", aunque para poder ejercer dicha práctica hay distintos programas que ofrecen la formación, según ha explicado el doctor.

Por todo ello, Varela ha señalado que desde SEDO "se está trabajando conjuntamente con el Colegio General de Odontólogos" para conseguirlo.

UN IMPEDIMENTO PARA CIRCULAR POR EUROPA

Aunque los estudios ya existen, desde la sociedad piden que "se regule y se coordine" con el objetivo de que un joven profesional pueda ir a cualquier país de la comunidad económica europea a trabajar, pues así obtengan "los mismos derechos" que otro ortodoncista de Francia o Bélgica, según ha señalado Varela.

"Cualquier odontólogo puede poner una ortodoncia", pero en concreto se reclama "el reconocimiento de la persona que se haya comparado en este campo", pues lo que marca la normativa europea es que "tiene que ser programas de tres años con dedicación exclusiva o equivalente a tiempo parcial más años".

A su vez, en dichos programas "tiene que haber un ratio adecuado de profesor alumno" donde se exige un mínimo horas en prácticas clínicas con pacientes, en concreto unas 4.800, o los créditos ects, 180.

Asimismo, este protocolo si lo cumplen ciertos programas de formación en España, lo que no tienen el debido reconocimiento del Ministerio.

NO ES SOLO ESTÉTICA

Entre los diferentes objetivo que tiene el nuevo presidente se enmarca "difundir lo que es la ortodoncia, que la población general la conozca". Sobre todo el especialista ha hecho hincapié en que esta especialidad "no es solo alinear dientes", ya que realizan tratamientos ortopédicos para que crezcan los maxilares.

Asimismo, ha recordado que la edad recomendada para acudir es a los seis años, según siguen el mismo protocolo que la Sociedad Americana de Ortondoncistas, porque es "el momento en que nacen los primeros molares definitivos", evitando así algunas maloclusiones y posibles problemas en el futuro.

De igual modo, en los adultos combinando con ortodoncia y cirugía ortognática, así como se ocupan de otros problemas como es la apnea del sueño. "No solo somos estética, sino también función y salud", pus ha querido recalcar que desde SEDO quieren "cerrar la idea que pueda tener gran parte de la población".