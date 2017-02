El activista antitaurino de Valdemorillo: "Me dio un montón de puñetazos por toda la cara"

Sucedió en la plaza de toros de Valdemorillo. Fue allí donde la Guardia Civil detuvo a Oscar del Castillo, activista antitaurino, tras saltar al ruedo para mostrar una tarjeta roja en señal de protesta. Allí, los agentes le interrogaron. Querían saber si había más activistas con él, algo que el activista negó rotundamente. "Yo asumo lo que he hecho pero no hay nadie más". Sin embargo, al agente que había continuado insistiendo en su pregunta, sin haberle convencido la respuesta, empezó a gritar y amenazar: "Como haya más gente te voy a reventar la cabeza", se llega a escuchar en la grabación. "No me peguéis", dice el activista, pero la calidad de la imagen impide apreciar si realmente se producen los golpes. Ahora, este último, líder de 'Gladiadores por la Paz', organización que lucha contra el maltrato animal, y miembro activo del grupo religioso 'REMAR', ha interpuesto una denuncia en consecuencia, por agresión y daño moral, y al resto por omisión del deber de socorro. La Guardia Civil, que ya le detuvo en ocasiones anteriores por irrumpir en una plaza de toros, ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y tomar las medidas oportunas.