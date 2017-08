PACMA presenta 'Tauromaquia', un corto documental "desde el ángulo de la empatía con el toro", según su director

El partido animalista PACMA ha presentado este miércoles 30 de agosto 'Tauromaquia', un corto documental de 29 minutos que muestra las diferentes partes de una corrida de toros completa "desde el ángulo de la empatía con el toro", tal y como ha señalado el director del film en la presentación a los medios, Jaime Alekos, y que podrá verse en abierto en Internet a partir del próximo 6 de septiembre.

El videoperiodista Alekos ha tardado tres años en recabar todas las imágenes, con alrededor de 30 horas de grabación en 23 de corridas de toros de 15 ciudades diferentes, entre las que se encuentran Las Ventas de Madrid. "Hay mucha literatura sobre la tauromaquia, pero de todo lo que he leído, no encontré esta perspectiva, así es que he querido cubrir ese vacío informativo", ha señalado el director.