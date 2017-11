PP, PSOE e independentistas tachan de oportunista a Rivera por su inspección educativa externa contra el adoctrinamiento

El líder de Ciudadanos se queja de que el PP y el PSOE "han estado 37 años haciendo el juego a los nacionalistas"

Rivera ha recriminado que en los últimos 37 años los diferentes gobiernos no hayan cedido a los deseos de sus socios en el Ejecutivo, "en su mayoría partidos nacionalistas, que no han querido" desarrollar la normativa en este sentido, porque "quieren convertir la educación en un lugar para trabajar en la liquidación de España". En concreto, ha incidido en los pactos del PSOE con ERC en Cataluña e, incluso ha acusado a los socialistas de usar el discurso de los republicanos.

"Esto se estudia en los libros" ha denunciado Rivera, para después reprochar a los partidos que no apoyan su propuesta que estén negando el adoctrinamiento en las aulas.

A juicio de los 'populares', no es necesaria una nueva agencia sino reforzar las funciones de la Alta Inspección, tal y como plantean en una iniciativa que también se debate este martes, y que, a su juicio, servirá para evitar los casos detectados en Cataluña en los últimos años.

Martínez Seijo ha señalado que las acusaciones de adoctrinamiento de Ciudadanos son "una manipulación de la educación de este país" en la que "se pone en duda la profesionalidad de los docentes". A su juicio, esta iniciativa "no tiene fundamento" y le ha reprochado que ponga en peligro el sistema español "sólo por la sospecha de lo que ha ocurrido en una comunidad autónoma".

La portavoz del PSOE ha acusado a los naranjas de buscar la "privatización de la inspección" y "adjudicar las labores de una inspección que ya existe a unos miembros que ni tienen que ser inspectores como tal". "Esto no asegura la independencia de la inspección", ha apuntado la diputada socialistas, porque, según ha señalado, según el texto presentado por Ciudadanos, al final, los miembros de la agencia serían elegidos por el Gobierno.

También desde Unidos Podemos, ha acusado a Rivera de "criminalizar" a las escuelas catalanas y de "inventarse mentiras sobre adoctrinamiento" y crear "bulos" sobre este tema para argumentar esta iniciativa. Así, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha acusado a Rivera de no traer ninguna propuesta relacionada con otros problemas de la educación española y le ha animado a visitar una escuela pública para ver "la realidad de los centros".

Durante su intervención, el representante morado ha leído un extracto de un libro de 3º de ESO en el que se explica que "según estudios científicos la homosexualidad y la heterosexualidad no son equiparables", que "Machado se fue de España" o que "Lorca se murió". "De eso no dice ni mu, no le interesa, viene a hacer campaña electoral", ha apuntado.