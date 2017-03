El PP denuncia que la igualdad legal entre hombres y mujeres "no se refleja" en la vida real

La Vicesecretaría de Estudios y Programas del PP ha publicado un documento, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, en el que asegura que, aunque "la igualdad legal entre mujeres y hombres está plenamente conseguida, esa situación jurídica no se refleja en igualdad en la vida real".

Por ello, aboga por "superar esos techos de cristal que todavía existen en la carrera profesional de la mujer" y que "la carga de dificultad en la conciliación en el ámbito familiar y laboral sea de todos, hombres y mujeres, por igual", además de reclamar que se derriben los suelos de cemento, "esas barreras invisibles que son los elementos estructurales y estereotipos aun presentes en nuestra cultura".

En el documento, el PP reivindica el papel de la mujer y defiende que "el talento no tiene género, tiene mérito", además de argumentar que "la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es motor de desarrollo económico y de cohesión social, pero también es una cuestión de Justicia y Derechos Fundamentales".

"Una mujer no será plenamente libre mientras no pueda acceder a un empleo y hacerlo en iguales condiciones que los hombres, mientras no pueda organizar su tiempo y compatibilizar su vida personal, laboral y familiar; y, especialmente, cuando ve menospreciada su dignidad y sufre violencia de la persona que, supuestamente, la quiere", añade el texto.

En este sentido, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha reivindicado el papel de la mujer "no un día, sino todos", al tiempo que ha asegurado que este partido fue "el primero en hacer una ley de Igualdad", promovida por el entonces presidente del PP andaluz, Javier Arenas.

En declaraciones a Europa Press, Levy también ha subrayado que su formación es la que más cuenta con mujeres en puestos de responsibilidad. La vicesecretaria inaugurará este martes, 7 de marzo, el acto principal con el que el PP celebrará el Día Internacional de la Mujer, en Madrid, que será clausurado por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal.

CORRESPONSABILIDAD

En el documento, el PP también defiende que "debe avanzarse en la sensibilización y concienciación de la corresponsabilidad de las tareas familiares" y estima que "son especialmente los hombres los que han de reclamar la igualdad en este ámbito para que no sea la mujer quien tenga que asumir exclusivamente esa responsabilidad y renunciar a parte de su vida laboral" pues "el éxito de las mujeres es el éxito de toda la sociedad".

Sin embargo, lamenta que "las cifras demuestran que todavía queda mucho por hacer" ya la tasa de actividad de las mujeres es 11,4 puntos inferior a la de los hombres, o que en puestos de dirección y gerencia hay un 68,8% de hombres frente al 31,2% de mujeres, mientras que, en cuanto a las tareas relacionadas con el hogar y la familia, las mujeres dedican diariamente 4 horas y 7 minutos, frente a la 1 hora y 54 minutos de los hombres.

Por último, denuncia que la violencia de género es "la expresión más cruel de la desigualdad entre mujeres y hombres, y supone una violación de los derechos humanos absolutamente inaceptable en una sociedad" por lo que pide avanzar en la II estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2020, entre otras propuestas.