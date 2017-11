PSOE prepara una reforma Constitucional que blinde la seguridad de las mujeres más allá del Pacto de Violencia de Género

EUROPA PRESS

La secretaria de Igualdad en el PSOE, Carmen Calvo, ha avanzado este jueves que en su departamento se ha creado un grupo de trabajo donde se prepara una propuesta de reforma constitucional de género que, más allá del Pacto de Estado contra la Violencia, blinde la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de éstas a su seguridad personal en la Carta Magna, donde se prevé introducir además, un lenguaje inclusivo.

"Esto debe acabar en una reforma de la Constitución que contemple la protección especial que necesitamos las mujeres frente a la violencia machista. Para nosotros, la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser contemplada con mayor abundamiento en el texto constitucional con mayor especificación y cuando llegue el momento, los socialistas plantearemos medidas en el marco de la reforma constitucional", ha señalado.

En un encuentro con medios en la sede de Ferraz, en Madrid, Calvo ha detallado que la propuesta se elevará a la comisión parlamentaria que según el acuerdo alcanzado por el PSOE y el Gobierno en el marco de la aplicación en Cataluña del artículo 155, habrá de estudiar una reforma constitucional que aborde, entre otras cuestiones, el modelo territorial del Estado.

Es en esas cuestiones donde el PSOE prevé introducir esta reforma de género, pues a juicio de los socialistas, no basta con que la igualdad "esté diluída" en el artículo 14, donde se prohíbe la discriminación por razón de género: Debe introducirse un punto que específicamente establezca que hombres y mujeres son iguales en derechos y oportunidades.

"Los ciudadanos creen que nuestra Constitución es muy avanzada en la materia (...) pero seguramente no tienen tan claro que nuestra Constitución no dice nada de igualdad entre hombres y mujeres, lo único que dice el Artículo 14 es que está prohibida la discriminación (...) Queremos que aparezca expresamente establecida la exigencia de la igualdad entre hombres y mujeres", ha apuntado.

Calvo ha destacado que "hay constituciones en Europa que ya enuncian de manera propositiva y obligatoria la igualdad efectiva entre hombres y mujeres". "Es la española la que no lo tiene", ha añadido.

"Queremos que el principio activo de la igualdad aparezca porque como socialistas --ha proseguido Calvo--, queremos que gobierne el partido que gobierne en el futuro en nuestro país, las políticas de igualdad no sean voluntarias sino obligatorias y que no estemos esperando las mujeres a si gobierna un partido sensible o no, sino que sea un mandato de la Constitución que tengan que desarrollar el Gobierno de turno y las Cámaras".

Asimismo, en el área socialista de Igualdad consideran que la Carta Magna debe recoger con la misma contundencia el derecho de las mujeres a "su seguridad en democracia" y la "necesidad especial" que tienen de que los poderes públicos la protejan frente a la violencia que ejercen los hombres contra ellas, una medida a su juicio "particularmente importante" porque en esa violencia se conculcan todos los derechos de las mujeres viviendo como viven en un país democrático.

"Queremos que la especial protección que necesitamos las mujeres fruto de esta violencia machista no sea objeto de un pacto y no dependa de si un partido se apunta o no se apunta", ha señalado, para recordar que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sellado el pasado mes de septiembre Unidos Podemos finalmente se abstuvo. Para Calvo, se trata de evitar, en definitiva, que los derechos de las mujeres "estén en danza" cada vez que cambia el Gobierno.

En la misma reforma, se propondrá revisar todo el lenguaje que utiliza la Constitución, el masculino para referirse de forma neutro a ciudadanos y ciudadanas. Calvo se ha referido al "nirvana del neutro" que utiliza el lenguaje jurídico para incidir en que "la sociedad no es neutra y las mujeres y los hombres son iguales en derechos y oportunidades pero tienen muchas circunstancias distintas". El PSOE considera por ello que debe incorporarse también el femenino en la Carta Magna.

"Eso es lo primero que hay que hacer con la Constitución, ponerla en un lenguaje absolutamente correcto de hombres y mujeres y es algo importante. Chirría un montón. El neutro no existe, existimos los hombres y las mujeres. El neutro es un masculino de rondón", ha declarado, para añadir después que ya es hora además, de que la Carta Magna "tenga madres y no solo padres" para que la mitad de la población vea blindados en ella también sus derechos.

EL GOBIERNO LLEGA TARDE

Mientras llega ese debate de reforma constitucional, hay que poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Calvo considera que en este asunto, "el Gobierno ya va tarde". Ha insistido en que los socialistas no quieren hacerle el trabajo al Ejecutivo, aunque empiezan a plantearse comenzar a elaborar las propuestas de reforma legislativa que contempla ese acuerdo marco y sacarlas adelante por vía parlamentaria.

Con todo, queda liberar presupuesto y Calvo urge al Ejecutivo a ponerse en marcha cuanto antes. Exige que "no confunda nada con nada" y destine cada euro que se pactó con el resto de partidos a las medidas que se negociaron, es decir, que se ciña al consenso alcanzado, y lo haga cuanto antes porque "no puede llegar (el ministro de Hacienda) Cristóbal Montoro el 30 de diciembre, poner el presupuesto y decir el 1 de enero que no se ha ejecutado".

"Los ayuntamientos se asfixian", ha denunciado, tras afirmar que consistorios y comunidades autónomas están esperando a que se aprueben las reformas legislativas que les permitirán dar un impulso a la atención y protección de las víctimas, así como necesitan ya que se les transfieran los fondos para poder hacerlo. "El 25 de noviembre el Gobierno ya irá muy tarde", ha sentenciado.

UNA CAMPAÑA FEMINISTA

El encuentro con medios se ha producido en el marco del lanzamiento de la campaña que de cara al Día Internacional contra la Violencia de Género va a poner en marcha el PSOE y que con los lemas 'Juntas' y 'Contigo', persigue quitar partidismos a la lucha contra este atentado a los derechos fundamentales e involucrar en la causa al mayor número de ciudadanos, hombres y mujeres.

Para ello y a partir de este viernes, todas las federaciones del PSOE organizarán actos en todo el territorio nacional, superando así más de una veintena de convocatorias. El pistoletazo de salida lo dará en Bilbao este viernes Calvo con Idoia Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, y el cierre tendrá lugar ya después del 25 de noviembre con un acto en Canarias a cargo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Con el mensaje "somos la izquierda feminista", la campaña del PSOE persigue llegar a todos los rincones de España: "Contigo avanzamos para erradicar la violencia de género y para garantizar la libertad, la integridad y la seguridad de todas las mujeres. Contigo caminamos hacia la igualdad", dice la cartelería.