El PSOE lamenta la falta de "rigor" del Gobierno y de la ministra de Sanidad en su propuesta sobre copago farmacéutico

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha lamentado la falta de "rigor" del Gobierno y, concretamente, de la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat a la hora de explicar su propuesta sobre el copago farmacéutico.

"Lo que le pido al Gobierno y, concretamente, a esta ministra es un poquito de rigor", ha señalado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Este lunes la ministra de Sanidad anunciaba que quería aumentar el copago farmacéutico para los jubilados que cobran pensiones más altas, aunque posteriormente afirmaba en su cuenta de Twitter que "no es cierto" que el Gobierno vaya a subir el copago farmacéutico para los jubilados que cobran más de 18.000 euros anuales de pensión.

Tras el anuncio de la ministra, el Grupo Parlamentario Socialista registró una petición para su comparecencia en el Congreso para que la explique su propuesta sobre el copago. El motivo, explica Hernando, es que "el PSOE no es favorable a los copagos ni al incremento, no somos favorables, y nos hemos opuesto muchas veces".

"En lugar de explicarse a través de 150 caracteres lo puede hacer en una sesión extraordinaria en una Comisión de Sanidad y decirles a los pensionistas que estén tranquilos y explicarles qué pretende hacer con los injustos copagos", ha explicado

Asimismo, Hernando ha rectificado a la ministra al afirmar que "no hay ningún pensionista que cobre 100.000 euros". "Me parece que hay que ser un poco riguroso, estamos hablando de pensionistas, de jubilados; que no se confunda la ministra que la pensión máxima debe estar en 2.300 euros, 2.400 como mucho", ha explicado.

En cualquier caso, ha afirmado, "lo que no puede ser es que a personas a las que se le va a subir este año la pensión un 0,25% se les este intranquilizando sobre que los copagos van a aumentar".

Finalmente, ha reiterado que la ministra ha demostrado estos días falta de rigor al "decir una cosa en el Congreso, otra más o menos similar en un par de entrevistas y luego rectificar en un tuit a las tantas de la noche". "Eso no es serio y no puede ser", ha concluido tajante.