PSOE ve "positivo" que PP y Cs hayan llegado un acuerdo para reconocer la carrera profesional sanitaria

El Grupo Parlamentario Socialista ha señalado que es "positivo" que PP y Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo para reconocer la carrera profesional sanitaria, aunque la atención a estos profesionales "no se ve reflejada en sus políticas ni en sus decisiones las relacionadas a los presupuestos".

A su juicio, el acuerdo entre PP y Ciudadanos de destinar 25 millones de euros a la carrera profesional sanitaria es positiva pero la cuantía demuestra que "no es la gran prioridad" de sus políticas ni en las decisiones relacionadas a los presupuestos.

"Estamos ante una situación de escándalo, de un acuerdo que se firma, pero que no se cumple, queremos que se cumpla el acuerdo que se firmó", ha agregado Freire.

"No estamos en contra pero les decimos los problemas que esto trae. ¿Por qué no se ha hecho un calendario para cumplir con los profesionales?. No lo han hecho", ha criticado.