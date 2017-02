Unos 20 colectivos recaban apoyo de PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu contra las inmatriculaciones de la Iglesia

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia 'Recuperando' --que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país-- ha pedido este jueves 9 de febrero en el Congreso de los Diputados una lista con todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España, que cifra en "miles", y ha recabado apoyos parlamentarios de PSOE, Podemos, Esquerra y EH Bildu para conseguirlo.

Asimismo, ha solicitado la creación de una comisión para estudiar la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que declara nula una inmatriculación de la Iglesia Católica en Palencia y por la que condena a España a pagar 600.000 euros de indemnización.

Para recabar apoyo, se han reunido con los grupos parlamentarios PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu y aseguran que todos ellos les han trasladado "adhesión total" para todas las iniciativas que emprendan en este sentido, dando prioridad a la necesidad de obtener el listado de bienes inmatriculados de todas las diócesis españolas.

"Si se vuelven a producir sentencias de este tipo, el Gobierno español tendrá que volver a ser condenado y pagará todo el pueblo español. Por eso, hemos hecho constar a los grupos que tienen que tomar cartas en el asunto en el ámbito legislativo para corregir estas situaciones", ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico de Aragón y miembro de la Coordinadora, Jorge García.

Sin embargo, ha puntualizado que no podrán dar los pasos decisivos mientras no tengan "ese derecho a la información que sistemáticamente el Gobierno del PP se niega a determinar, diciendo que el Ministerio de Justicia no sabe nada, que la Dirección General de Registros no sabe nada". Si bien, García espera que cuando recaben ese listado, se creará conciencia social, "pudiendo llegar a declarar nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones".

Según los datos de que disponen, en Navarra habría unos 1.087 bienes inmatriculados y en el País Vasco, más de 500. En el resto de comunidades, algunas asociaciones los van obteniendo "a cuentagotas", aunque estiman que son "miles".

En el momento en que obtengan dicha lista, según señala la Coordinadora, podrán contrastar la titularidad de esos bienes y actuar en contra de la Iglesia Católica si se dictamina que es pública.

En todo caso, el portavoz de Redes Cristianas, Evaristo Villar, ha precisado que lo que están defendiendo "no es algo que vaya contra la religión ni contra el Evangelio ni contra la iglesia creyente sino en contra de un disparate que ha cometido la institución" y que, a su juicio, "deteriora" la imagen de la Iglesia porque "va en contra del mensaje que transmite o quiere transmitir de solidaridad".

Entre los miembros de la Coordinadora que han acudido este jueves al Congreso, también se encontraban Andrés Valentín, de la Plataforma en defensa del patrimonio navarro, y Asunción Villaverde, de Europa Laica, que ha puesto de manifiesto la importancia de recabar estos apoyos parlamentarios porque "la ciudadanía no tiene los medios ni la posición para poder defender todo este espolio cometido que es grandioso".