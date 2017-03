El PSOE lleva al Senado su propuesta de prestación no contributiva por maternidad de seis semanas para desempleadas

La portavoz socialista en Igualdad, Laura Berja, defenderá una moción la próxima semana en el Pleno del Senado en la que reclama al Gobierno la puesta en marcha de medidas para la protección social y laboral de la maternidad, entre ellas, la creación de una prestación no contributiva por maternidad de seis semanas para desempleadas.

"La igualdad entre hombres y mujeres debe estar en la primera página de la agenda política de un Gobierno del siglo XXI", ha declarado Berja, al tiempo que ha criticado que "los recortes ejecutados por el PP en la pasada legislatura han afectado principalmente a las mujeres y demuestran su nulo compromiso con la igualdad".

En este contexto, el PSOE ha anunciado que la incitativa apuesta por desarrollar una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social, a fin de evitar la "desprotección" que supone que un tercio de los nacimientos en España "no genere prestaciones por maternidad". "Las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esa contingencia de seis semanas de duración", han agregado los socialistas.

Además proponen reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo o hija (nacido o adoptado) a efectos de cálculo de las pensiones. Por último, solicitan modificar el complemento por maternidad aprobado por el Gobierno de manera que la cuantía que se complementa no dependa del valor de la pensión, sino que se fijen unas cantidades fijas en función del número de hijos o hijas que hayan tenido o adoptado.