El PSOE insiste en que garantizará por ley el derecho universal a la atención sanitaria pese a la sentencia del TC

El PSOE reafirma su intención de garantizar por ley el derecho a la atención sanitaria de todos los ciudadanos "recortado por el Gobierno de Mariano Rajoy" con la reforma sanitaria de 2012, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la norma de la Generalitat Valenciana impulsada para garantizar el acceso a los inmigrantes en situación irregular.

No obstante, en el caso valenciano se ha producido el voto particular en contra de hasta cinco magistrados del Alto Tribunal, "que no ven justificada dicha supuesta invasión competencial", ha apuntado Carcedo.