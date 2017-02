El PSOE registra una ley de muerte digna que garantiza al enfermo derecho a decidir e impide la objeción del médico

El PSOE ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley reguladora de los derechos de las personas en el proceso final de su vida y que, según ha explicado la secretaria adjunta del partido en la Cámara Baja, Marisol Pérez Domínguez, garantiza el derecho de autodeterminación del enfermo e impide la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, a los que se da seguridad jurídica.

Para Pérez Dominguez, la regulación actual en esta materia en España es "insuficiente" y desigual porque no todas las comunidades autónomas la han desarrollado.

Por ello, este texto busca que todos los pacientes gocen de la misma calidad sanitaria "en procesos patológicos que llevan a un final de la vida con dolor y en unas circunstancias que se puedan aliviar con terapias existentes y que cuentan con el aval científico y ético de la comunidad médica". "También busca asegurar el derecho a morir en la intimidad, con garantías para el paciente y sus familiares", ha añadido en rueda de prensa en el Congreso.

El portavoz socialista de Sanidad en la Cámara Baja, Jesús María Fernández, ha explicado que el enfermo debe poder estar acompañado de sus familiares en una habitación individual o, incluso, elegir el domicilio si lo desea, antes de que se produzca la sedación terminal. Del mismo modo, se incluye el derecho a que tenga un espacio para despedirse de sus familiares y amigos y también el auxilio espiritual que desee.

Además, el documento trata el derecho del enfermo a la información, a la toma de decisiones autónomas y a que éstas se respeten. En estos casos se prevé las intervención del comité de ética asistencial, para que pueda dar su opinión previamente escuchando las opiniones de los profesionales, pacientes y familiares cuando exista discrepancia medica o terapéutica.

"NO CABE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA"

La proposición de ley socialista busca también dar seguridad jurídica a los profesionales. Por ello, será una obligación que las instrucciones y decisiones anticipadas del paciente sobre su el proceso final de su vida se incorpore a la historia clínica y que exista un acceso telemático a ellas desde cualquier centro sanitario.

Del mismo modo, el texto registrado recoge: "Todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de respetar las convicciones y creencias de los pacientes en el proceso final de su vida, debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en las suyas propias". Con esta líneas, el PSOE rechaza la posibilidad de que exista objeción de conciencia entre los trabajadores.

"No puede haber objeción de conciencia en una cuestión que desde el punto de vista científico se reconoce como un derecho del paciente. Precisamente, esto también lo que permite es cubrir las garantías de que las personas profesionales puedan actuar sin que vaya a haber nadie que les pueda perseguir desde el punto de vista jurídico", ha indicado el portavoz de Sanidad en el Senado, José Martínez Olmos.

UN PASO ADELANTE HACIA EL DEBATE SOBRE LA EUTANASIA

Preguntados por la posibilidad de presentar un texto para regular la eutanasia en España, Pérez Domínguez ha indicado que ese tema necesita un "debate más sosegado" porque "aún no está maduro en la sociedad". A su juicio, primero hay que dar este paso sobre muerte digna en el que, además, según ha indicado, existe "consenso" entre las fuerzas políticas para sacarlo adelante.

Para Fernández, antes de iniciar el debate sobre la eutanasia "es necesario avanzar en otros derechos no reconocidos como los que incluye el texto registrado" y, posteriormente, "ir avanzando con la sociedad". Aún así, ha reconocido que el PSOE "sigue trabajando sobre la eutanasia" recibiendo a expertos y asociaciones sobre el tema con la intención de escuchar diferentes opiniones.

De forma similar se ha expresado Olmos, quien ha indicado que no hay que relacionar necesariamente la muerte digna con la eutanasia, ya que la primera se pone al servicio de enfermos que no tienen enfermedades terminales. "Se les acorta la vida, pero no se termina con ella", ha recordado.