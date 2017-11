PSOE pide volver a sancionar a eurodiputado polaco por culpar a las mujeres que trabajan como origen de la despoblación

La eurodiputada del PSOE, Iratxe García Pérez, ha reclamado este martes 14 de noviembre a la Eurocámara que estudie sancionar de nuevo al eurodiputado ultraconservador polaco Janusz Korwin-Mikke por sus nuevas declaraciones inaceptables tras culpar a las mujeres que trabajan fuera de casa de ser la causantes de la despoblación rural.

"Decía que las responsables de esta despoblación somos las mujeres que nos ha dado por salir a trabajar y no quedarnos en nuestras casas teniendo hijos. Esto es un insulto a las mujeres que hemos decidido ser libres para trabajar dentro o fuera de nuestras casas, para decidir si queremos ser madres o no queremos serlo", ha denunciado la eurodiputada, que ha defendido que "quien realmente debiera quedarse en casa son los misóginos que no respetan a las mujeres" que deciden ser "libres".

El eurodiputado ultraconservador del Grupo de los No Inscritos aseguró durante el debate que "la causa más importante" de la despoblación rural es el hecho de que "las mujeres no se quedan en casa, sino que van a trabajar y tienen menos hijos". "Todos se empeñan en que la mujer trabaje de fuera de casa. Si no se soluciona este problema no tiene sentido debatir", aseguró.