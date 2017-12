El PSOE demanda atención sanitaria "de calidad accesible para todos" para erradicar el Sida

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se suma un año más al Día Mundial de la Lucha contra el Sida, apuntando que "sólo se podrá poner fin" a esta enfermedad como "amenaza para la salud pública" si los derechos a la salud se tratan como una prioridad mundial, de modo que la "atención sanitaria de calidad esté disponible y sea accesible para todos, sin excluir a nadie".

Además, el PSOE se une a la campaña 'My right to health' que proporcionará información sobre el derecho a la salud y su importancia en la vida de las personas y tendrá como objetivo aumentar la visibilidad en torno a la necesidad de lograr una realización plena del derecho a la salud para todos y en todos los lugares.