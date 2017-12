PSPV, Compromís y Podemos lamentan la decisión del TC pero se mantendrá la atención sanitaria universal

Los socialistas dicen que una instrucción permite seguir dando cobertura y retan al PP a recurrirla "mirando a la cara a los ciudadanos"

El TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra este decreto, al considerar que lo que lleva a efecto esta norma es una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal", que incluye entre las personas que tienen la condición de aseguradas a los extranjeros "titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España".