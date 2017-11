El hijo de Pablo Escobar alerta de las series que ponen "de moda" ser narco y derriba el "mito" en torno a su padre

El hijo del famoso narcotraficante Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, ha lamentado que se haya creado "un mito" en torno a la figura de su padre y que ahora entre los jóvenes "ser narco" esté "de moda" como consecuencia de determinadas series. Este viernes se encontrará con jóvenes españoles para derribar este mito y recordarles que si hubiera seguido el camino de su padre estaría "muerto desde hace años".

"Lamento decepcionar a aquellos que esperaban que me convirtiera en el Pablo Escobar 2.0, en ese personaje nefasto que causó un enorme daño a mi sociedad y mi país", ha subrayado Escobar, ahora conocido como Sebastián Marroquín, que actualmente se dedica a promover el diálogo, la reconciliación y el perdón con los hijos de las víctimas de la violencia ejercida en el pasado por su padre.

En este sentido, ha comentado que a diario le llegan por medio de las redes sociales muchos mensajes de jóvenes que se han tatuado la cara de Pablo Escobar o que le dicen: "He visto tal serie y ahora quiero ser como tu padre". Según ha alertado, muchos jóvenes "no solo en Latinoamérica", están cambiando sus sueños. Frente a este mito, recuerda a los jóvenes que "no hay narcos jubilados sino en la cárcel o muertos".