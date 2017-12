Pablo Iglesias: "Cuando uno conoce la historia de su patria comprende que la España uninacional es mentira"

EUROPA PRESS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reivindicado que, "cuando uno conoce la historia de su patria, comprende que el mito de la España uninacional es mentira, que la diversidad hace rica nuestra patria y que ésta no tiene nada que ver con la visión reduccionista incapaz de comprender su pluralidad".

Así lo ha manifestado durante el acto 'Memoria para construir el futuro' que ha celebrado este miércoles en Valencia la formación morada. Un encuentro en el que han participado también la senadora de Unidos Podemos, Pilar Lima; la responsable de Memoria Histórica de Izquierda Unida (IU), Esther López; el secretario general de Podemos en Castilla la Mancha y vicepresidente de esta comunidad, José García Molina; y la responsable de Cultura de Podemos Castilla la Mancha, Ana Navarrete.

La conferencia ha contado además con la intervención de la víctima del franquismo Enriqueta Horcajuela, una vecina de Valencia que está intentando que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) exhume los restos de su padre de una fosa común del cementerio municipal.

El dirigente de Podemos ha subrayado que "la memoria es la gasolina patriótica para construir una idea de país que no agreda a nadie, una patria que cuida, y donde la memoria de las mujeres es el ingrediente más importante".

Iglesias ha preguntado "por qué molesta tanto a la derecha la memoria histórica", que es un "tema tabú en España". "Algunos, los más imprudentes, te interpelan directamente y te dicen que no hables del pasado, que el pasado está para hablar de la Reconquista", ha agregado.

"LOS SECTORES MÁS CAVERNARIOS"

A su juicio, cuando el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, "dice que algunos se acuerdan de su padre y de su hermano cuando hay subvenciones, son los sectores más cavernarios, sin escrúpulos".

"La clave fundamental por la que molesta hablar de memoria histórica es porque es hablar de lo mejor de España, de nuestros héroes, hombres y mujeres que encarnan los valores que hoy todo el mundo reconoce como los mejores. Los que luchaban por democracia, defendían la justicia social y se organizaban para exigir servicios públicos", ha agregado.

El secretario general de Podemos ha subrayado que "el problema es que si se habla de memoria histórica, la gente entiende por qué tiene sentido sentirse orgulloso de ser español". "Eso descuadra a las élites, dicen que a España hay que relacionarla con la monarquía, símbolo de corrupción, imperio, elecciones amañadas, limites al desarrollo constitucional, símbolo de que un dictador designe como sucesor a un Borbón, nada de lo que un demócrata pueda enorgullecerse", ha afirmado.

"LOS HÉROES SON OTROS"

Para Iglesias, "los héroes son otros". Con la memoria histórica, "se pone en cuestión uno de los mitos de la españolidad de las élites que pone de ejemplo a los multimillonarios", a los "empresarios con cuentas en paraísos fiscales, y de los que hay que sentirse orgulloso porque si avanzan ellos, avanza España".

"Dicen que hay dos tipos de seres humanos: los emprendedores y los fracasados. Y que para ser buen español hay que ser como Amancio Ortega --fundador de Inditex--. Es mentira, los héroes, los referentes, son gente mucho más sencilla, la gente común que se organizaba en defensa de los derechos de todos", ha recalcado.

Asimismo, "existe también un mito que identifica la idea de España con los pactos de silencio, pero cuando se estudia historia esto se cae". "La memoria histórica es lo que nos permite construir un proyecto de patria para el futuro", ha defendido.

LA HISTORIA DE ENRIQUE HORCAJUELO

El acto ha abordado el camino emprendido por Enriqueta Horcajuelo para exhumar los restos de su padre. Horcajuelo ha explicado la historia de este hombre, Enrique, que era jornalero en un pueblo a 24 kilómetros de Talavera de la Reina y se afilió a UGT. "No estaba de acuerdo con los caciques del pueblo, que en vez de sembrar toda la extensión de terreno hicieron la mitad, por lo que los trabajadores no tenían trabajo para todos".

"Mis abuelos formaron un comité. Dijeron 'vosotros no sembráis, vamos a hacer parcelas porque tenemos que comer'. Entonces vino el 'enano del Pardo' --en referencia a Franco--, porque no medía ni medio metro, llevaba hasta una cuña, y nos dio el golpe. Mi padre no lo pensó y se fue al frente", ha relatado.

Enrique y sus compañeros "lo pagaron muy mal": "El asesino de Franco dijo estas palabras: 'El que no tenga las manos manchadas, puede volver a su pueblo. Mi padre dijo 'yo me voy a ver a mi mujer y a mi hija', mi hermana. Llegó al pueblo, les esperaba buena, según iba llegando los metían en el cuartel de la Guardia Civil. Los gritos se oían en el pueblo de las palizas que les pegaban".

"Fue trasladado a la Cárcel de la Seda en Talavera, con su padre, mi abuelo, muchos familiares. De mi familia, yo creo que no hay ningún primo a cuyo padre no hayan fusilado. Mi padre, un 17 de octubre de 1942, a las seis y media de la mañana, fue fusilado por un pelotón de la Guardia Civil. Me dicen que no lo diga, sí señores, hay que decir la verdad, porque con la verdad se va a todos los sitios", ha agregado.

Enriqueta Horcajuela se ha dirigido a Iglesias para pedir que, "cuando vaya al Parlamento, intente por favor que no se olvide la memoria histórica. "Porque sí que le voy a decir, Enriqueta Horcajuelo Torres no se va a rendir, no hay nadie que me doble", ha zanjado.

Por su parte, la senadora de Podemos Pilar Lima ha considerado "necesario" conocer "de primera mano" las personas y sus luchas y instado a "recuperar la historia borrada" que "se ha velado voz a voz" y a recuperar "la tradición oral de contar esas historias".

"El olvido va contra natura, el pasado no queda a la espalda y conforme vamos avanzando, el pasado está presente", ha señalado al tiempo que ha sentenciado: "la memoria no es guardar rencor, es simplemente justicia".

Asimismo, el doctor en Derecho Héctor Illueca ha señalado el "paralelismo sorprendente" entre la época que precedió a la Segunda República y "el régimen del 78" ya que, en su opinión, en ambos casos hubo "turnismo político, un estado atravesado por la corrupción y abismo entre las élites y las clases subalternas".

La responsable de Memoria Histórica de Izquierda Unida y exdiputada de EUPV en les Corts Valencianes, Esther López, ha criticado los "40 años de impunidad" en el que "a través de la ley de amnistía y una perversa interpretación" se encuentra España, un país que "desgraciadamente tiene que recurrir a voluntarios y asociaciones para exhumar a quienes cimientan las cuentas del país".

EL "DEBER DE NO OLVIDAR"

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente de esta autonomía ha reivindicado "la memoria democrática" y ha considerado que es un "deber" que obliga a "no olvidar". "En mi región el olvido sigue jugando, se olvida que hay más de 8.000 personas enterradas en fosas", ha manifestado.

Por otro lado, la responsable de Cultura de Podemos en Castilla-La Mancha, Ana Navarrete, ha señalado que Enriqueta "representa a todas las mujeres a las que hay que sacar a la luz, las guerrilleras, las que hacían colas en las cárceles, las que llevaban suministros, tantas mujeres que han quedado invisibles en la lucha antifascista y las luchas de años recientes".