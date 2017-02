Muere Pablo Ráez, icono contra leucemia

"Nunca te rindas y siempre fuerte". Con su grito de guerra no sólo se aferró a la vida. El joven marbellí Pablo Ráez logró, mostrando su lucha en las redes sociales, que miles de personas dieran el paso de convertirse en donantes de médula ósea, para dar una esperanza, a él y a todos los enfermos de leucemia que buscan a alguien compatible. "Yo simplemente quería poner mi granito de arena y, al parecer, he puesto una roca". En noviembre fue sometido a un segundo transplante. Sin perder su optimismo, pese a que su cuerpo rechazó la donación. "El ánimo lo tengo muy bien", nos confesaba, "a pesar de que las noticias no son todo lo bueno que esperábamos". Y así ha seguido luchando, hasta el final. Pablo se va. Pero siempre quedará su esfuerzo. Su tesón. Su ejemplo. Y también su reto, que es para todos: que España llegue al millón de nuevos donantes.