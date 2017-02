Fallece Pablo Ráez en su casa de Málaga

Pablo Ráez, el joven de 20 años enfermo de leucemia que lucho durante años desde las redes sociales para animar a que se donara médula, ha fallecido. El suyo ha sido un ejemplo de esperanza y fortaleza, pero además de su espíritu invencible, queda su obra: consiguió que en la provincia de Málaga aumentaran más de un mil por ciento los donantes de médula. Su gesto, el de la lucha, con el brazo en alto. Su lema, el de continuar en le pelea."Siempre fuerte". No paraba de repetirlo. Emocionó a todos. Él, con su optimismo, iniciaba su batalla en el hospital y expandía su fuerza desde las redes sociales con mensajes de esperanza. Ha fallecido en casa. No quiso someterse más a la medicación. Su ejemplo hizo que los donantes de médula pasaran de 91 personas a más de mil en sólo un mes. Pablo nos ha dejado, pero no ha sido derrotado porque las únicas batallas que se pierden son las que no se luchan.