Pablo Ráez sufre un rechazo de médula tras su operación

Pablo Ráez, el enfermo de leucemia que revolucionó las redes sociales con sus mensajes a favor de la donación de médula ósea salió del hospital el pasado mes de diciembre tras un duro periodo de aislamiento en el que se recuperaba de su reciente trasplante de médula ósea.

Aunque "no todo salió tan bien como esperaba", lo cierto es que el joven ya estaba en casa adaptándose a la rutina. Ahora, ha anunciado en sus redes sociales que vive un momento muy duro, y es que su cuerpo ha rechazado el trasplante. Se trata de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH), que puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea o de células madre en el cual se recibe tejido de médula ósea o células de un donante.

Pese a estas complicaciones, Raéz asegura estar feliz y recuperándose, y ha vuelto a enviar un mensaje de ánimo a todos aquellos que luchan, a diario, contra esta enfermedad.

"Feliz, como siempre.Voy a por todas, cada dia es un un día increíble lleno de cosas buenas, y obstáculos que superar pero eso es la vida, dar el máximo de ti cada día.De nuevo os felicito la vida no las navidades, os felicito a todos los que vivís cada día como si fuera el ultimo.Amaros a vosotros, amad a los vuestros, amad a la vida, que es maravillosa.Todos los días pienso si volveré a recuperarme correctamente y realmente no me importa mientras pueda disfrutar de mi vida.Estoy teniendo ahora un periodo duro en el que estoy teniendo un rechazo de la medula que se le llama enfermedad de injerto contra huesped(eich). Es algo complejo de explicar, pero lentamente me estoy recuperando.Tenemos que sonreír más.Tenemos que dar más alegría a la vida, más alegría a las personas , a nosotros mismos ...Una sonrisa es el regalo más bonito que te pueden dar.Gracias a todas estas personas que me siguen di a dia , que me escriben , que me animan , que me apoyen... sois geniales y tenéis un corazón de oro. Gracias a todos los donantes nuevos, a todos los que quedan, a todos los jóvenes que quieren cumplir su mayoría de edad por ayudar en este mundo .Gracias al hospital carlos haya por todo lo que ha hecho por mi y sigue haciendo.Gracias a mi familia, a mis amigos, a los nuevos y a los de siempre, os quiero mucho.Gracias a todos, gracias a la vida.GRACIAS"