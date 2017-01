Pablo Ráez no pierde la sonrisa: "Que estén tranquilos todos mis seguidores"

Pablo Ráez no pierde la sonrisa ni el optimismo. "Que estén tranquilos todos mis seguidores, toda la gente que me apoya", recalca. Sonríe y se mantiene fiel a su lema, 'Siempre fuerte', que cobra ahora más sentido, porque muchos pensaban que el rechazo que estaba sufriendo tras el trasplante era una noticia muy mala. Pero no. "Es una buena señal de que la médula está agarrando bien en mi cuerpo, por decirlo así", explica. De hecho, los síntomas actuales no los experimentó en el trasplante anterior, el que finalmente fracasó. Así que ahora, justo 2 meses después someterse a la última intervención Pablo ofrece buenas sensaciones: "Poquito a poco voy reconstituyéndome. Esto es un camino largo, duro, y hay que tener paciencia", recuerda. Su lucha se ha convertido en una historia seguida por miles a través de las redes. Un ejemplo de coraje que no admite, tampoco ahora, la palabra 'derrota'.