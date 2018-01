El Pacto educativo retoma su labor entre el optimismo de PP y la advertencia de Podemos de no firmar un texto de mínimos

Los morados exigen que el acuerdo termine con los recortes en Educación, derogue la LOMCE y apueste por la escuela pública

Preguntada por los temas más controvertidos, Moneo ha explicado que cuando se han incluido en el guión pactado es porque el PP "aspira a un acuerdo en estas cuestiones". Así, ha defendido que el documento que nazca de esta subcomisión "no puede ser parcial", si no "ambicioso" y "encaminado a la mejora de sistema educativo".

Para el diputado morado, no se han hecho las rectificaciones debidas sobre la LOMCE y el Gobierno no ha revertido los recortes en Educación realizados en los últimos años. "Lo contrario, en los presupuestos para 2018 sigue planteando recortes", ha indicado.

Por tanto, ha advertido de que si el acuerdo al que se llegue "no deroga recortes, no apuesta por la escuela pública y no plantea abiertamente una derogación de la LOMCE, sino un maquillaje", Unidos Podemos "no estará en el pacto educativo".