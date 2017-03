Padres, alumnos y sindicatos llaman a la huelga general educativa del próximo jueves

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, llama a secundar la huelga general de enseñanza --desde Infantil hasta la Universidad-- del próximo jueves 9 de marzo, para denunciar que la LOMCE sigue en vigor y para exigir que el pacto educativo que se está negociando en el Congreso de los Diputados "es solo político y no social".

Será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que gobierna el PP. Todos convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), coinciden en que "la lucha en la calle" está siendo el medio "más eficaz" para defender la enseñanza pública y advierten de que el pacto "no es un fin en sí mismo". De hecho, para ese día hay convocadas numerosas manifestaciones en toda España.

Otro de los motivos por los que han convocado este paro en todos los niveles de enseñanza, es el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Congreso de los Diputados de parar la LOMCE, una decisión que consideran "inaceptable". Asimismo, alertan de que los compromisos de déficit de España con Bruselas pueden conllevar un recorte de "mil millones de euros para la Educación".

La crispación se ha visto agravada en las últimas semanas por la "falta de liderazgo" del Ministerio de Educación en la oferta de empleo público docente y reducir el porcentaje de interinos que se eleva al 20 por cieno de media en España y alcanza el 40 por ciento en algunas comunidades autónomas.

Sobre la convocatoria de huelga el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, dijo, a finales de enero, que "no tiene sentido", en un momento en que se está negociado el Pacto Social y Político por la Educación, y pidió a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que la desconvocara y se sumara al debate que en la Subcomisión del Congreso de los Diputados.

"En estos momentos, esa huelga no tiene sentido. Rogaría a los convocantes se lo pensaran. No hay una situación que exija una huelga. Sería un buen gesto y una buena medida también que la desconvocaran porque esta huelga no tiene ninguna razón de ser ni tendría ningún efecto", afirmó el titular de Educación en un 'Desayuno informativo' de Europa Press.