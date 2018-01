El Papa insta a los jóvenes de Amazonia a no rendirse ante "el vértigo de un progreso mal entendido" y buscar sus raíces

El Papa ha llamado a los jóvenes de la Amazonia a buscar sus raíces y no rendirse ante "el vértigo de un progreso mal entendido" durante un encuentro mantenido en el 'Hogar Principito', un proyecto social fundado en 1998 y que acoge a niños y adolescentes abandonados o con graves problemas familiares.

"No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien; prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita tal y como son. ¡No se conformen con ser el vagón de cola de la sociedad, enganchados y dejándose llevar! Los necesitamos como motor, empujando. Escuchen a sus abuelos, valoren sus tradiciones, no frenen su curiosidad", ha exclamado.