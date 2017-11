El Papa viaja mañana a Birmania y Bangladesh y se encontrará con autoridades, ejército y refugiados rohingyás

El Papa iniciará este domingo 25 de noviembre su viaje a Birmania y Bangladesh, donde finalmente tiene previsto reunirse con autoridades, ejército birmano y también con un grupo de refugiados rohingyás. Esta misma semana se ha concretado que el Pontífice mantendrá un encuentro en Birmania con el jefe del Ejército de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y llevará a cabo otro en Bangladesh con refugiados rohingyá.

Se trata de dos citas que no estaban previstas en la agenda original de su cuarto viaje a Asia enmarcado en un momento de gran tensión en la zona por las represiones contra la minoría musulmana rohingya. Además, en visperas de su visita se ha conocido el acuerdo entre ambos países para repatriar a refugiados.

Las tensiones se han aplacado levemente después de que los gobiernos de Birmania y Bangladesh firmaran un acuerdo de intenciones que abre el camino para la repatriación de los refugiados de la minoría musulmana rohinyá. Si bien Birmania, no ha precisado la cifra de refugiados que permitirá regresar a sus hogares, pero sí avanzó que el retorno será voluntario. Por su parte, Bangladesh adelantó que las repatriaciones empezarán en los próximos dos meses.

Previamente, el cardenal birmano de Yangon, Charles Maung Bo, pidió a Francisco que no use el término rohingya en su visita debido al clima de alta tensión con este grupo musulmán en Myanmar, donde el budismo es la religión dominante y donde ningún miembro de este colectivo ni siquiera tiene la condición de ciudadano, por lo que tampoco puede beneficiarse de ningún derecho ligado a ella. El purpurado declaró a la prensa local: "Le hemos pedido que se abstenga al menos de utilizar la palabra rohingya porque es muy cuestionada y no es aceptada por los militares, por el Gobierno ni por la gente de Myanmar".