El Papa bautiza a 34 niños en la Capilla Sixtina y reitera que amamantar en público es usar el lenguaje del amor

El Papa ha bautizado a 34 bebés -18 niñas y 16 niños- en la Capilla Sixtina y -como ya hiciera en años anteriores- ha invitado a las madres a dar el pecho en público porque -según ha subrayado- amamantar en público es usar el "lenguaje del amor".

El pontífice ha explicado que la transmisión de la fe "solamente puede hacerse en 'dialecto'" que se usa en la familia. "Después vendrán los catequistas a desarrollar esta primera transmisión. Con ideas, explicaciones, pero no os olvidéis de que se hace en dialecto. Y si falta el dialecto, si en casa no se habla entre los padres la lengua del amor, la transmisión no es tan fácil, no se podrá hacer", ha manifestado.