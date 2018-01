El Papa invita a los jóvenes en Chile a cambiar la sociedad: "Madurar no es aceptar la injusticia"

El Papa ha invitado a los jóvenes a cambiar la sociedad y a participar en la vida de la Iglesia durante un encuentro en el Santuario Nacional de Maipú, en su tercer día en Chile.

Francisco ha subrayado que "madurar no es aceptar la injusticia" ni tampoco implica resignación. "Eso es corrupción", ha subrayado mientras que les ha instado a que no se dejen "callar".

Ante miles de fieles y con un lenguaje muy juvenil, el Papa ha reclamado a los jóvenes a no quedarse "sin conexión", o sin "batería", sino a volver a conectarse, a encontrar "la señal" a través una "contraseña": Jesús. Además, los ha animado a ser "patriotas, no patrioteros", y "protagonistas de la historia" en un discurso varias veces interrumpido por aplausos.

"Charlando un día con un joven le pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me dijo: 'Cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de Internet'. Le pregunté: '¿Por qué?'. Me responde: 'Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar'", ha explicado.