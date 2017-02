El Papa Francisco advierte de que buscar "afanosamente" la riqueza "es motivo de infelicidad"

El Papa Francisco ha advertido este domingo a los católicos que es necesario que "tomen una decisión con claridad" entre seguir a Dios o confiar en "los bienes materiales", tal como indica el texto del Evangelio de la liturgia dominical.

"Jesús nos dice que la búsqueda afanosa e ilusoria [de las riquezas] es motivo de infelicidad y da a sus discípulos una regla fundamental: 'buscad primero el reino de Dios'", ha indicado el Pontífice en la explicación del texto evangélico, previa al rezo del Ángelus, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El Papa ha hecho hincapié en Dios como "padre amoroso" y como "el gran amigo, el aliado", pese a que los hombres "no siempre se dan cuenta" y prefieren "apoyarse en los bienes inmediatos, que pueden tocarse, en los bienes contingentes" olvidando e incluso "rechazando el bien supremo" que, según ha indicado, es "el amor de Dios".

A su juicio, se trata de una decisión "ilusoria" porque la "angustia inútil" por lograr dinero, placeres y poder produce "resultados tangibles pero fugaces" y "no cambia el curso de los acontecimientos". Además, ha puesto de relieve cómo dicha angustia "amenaza con acabar con la serenidad y el equilibrio" de quien la padece. "Jesús insiste en que no hay que preocuparse por el mañana, porque hay un padre amoroso que se preocupa", ha subrayado.

Francisco ha dicho, no obstante, que la confianza en Dios no quiere decir que las cosas "se resuelvan mágicamente" sino que el cristiano puede afrontarlas "con el ánimo justo y con valor", actitudes que se derivan, según ha especificado, de la certeza de un Dios al que "poder agarrarse sin peligro de caerse". "Quien se agarra a Dios no se cae nunca", ha manifestado.

Aún así, ha advertido de que la opción por Dios, a diferencia de la opción por los bienes tangibles, "no siempre manifiesta resultados inmediatos". Es una decisión que se toma desde la esperanza y que deja a Dios la realización plena. La esperanza cristiana está orientada al cumplimiento futuro de la promesa de Dios y no se arredra ante las dificultades", ha recordado.

En todo caso, ha asegurado a los fieles que "Dios no decepciona nunca" y les ha instado a "renovar continuamente" la opción por Él, ante las "innumerables tentaciones de reducirlo todo al dinero, a los placeres y al poder". "La decisión que tomemos repercutirá después en tantos de nuestros actos, programas, propósitos", ha concluido.

VÍCTIMAS DE ENFERMEDADES RARAS

Durante los saludos a los fieles, tras el rezo del Ángelus, el Papa ha señalado a un grupo de fieles que han acudido al Vaticano con motivo de la conmemoración, el próximo día 28, del 'Día mundial de las enfermedades raras'. Francisco ha agradecido a las personas que trabajan a favor de las víctimas de estas dolencias y a sus familias. Además, ha manifestado su deseo de que estas últimas "cuenten con apoyo en su camino no siempre fácil, tanto a nivel médico como legal".