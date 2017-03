El Papa admite que le dan miedo los rumores que destruyen, también los que hay "dentro del Vaticano"

El Papa admitió este domingo que lo que más miedo le da son los rumores ya habladurías que destruyen y que también están presentes "dentro del Vaticano", durante la visita que realizó a la parroquia de Santa Magdalena de Canossa, en la periferia de Roma. Precisamente, este lunes 13 de marzo se cumplen cuatro años de su pontificado.

"Me da miedo cuando una persona es mala: la maldad de la gente. Cuando una persona -porque todos tenemos la semilla de la maldad dentro, porque es el pecado que te lleva a esto-, cuando una persona elige ser malvada, eso me asusta mucho, porque una persona malvada puede hacer mucho más. Y me asusta cuando en una familia, un barrio, un puesto de trabajo, en una parroquia, también en el Vaticano, cuando se dan los chismes, esto me da miedo", aseguró.

Francisco respondió así a la pregunta de un niño de catequesis de dicha parroquia que le preguntó qué es lo que más terror le causaba. "¿Habéis visto o escuchado en televisión lo que hacen los terroristas? Lanzan una bomba y escapan. Hacen esto. Una de las cosas. Los chismes son así: es arrojar una bomba e irse. Y las habladurías destruyen, destruyen. Destruyen una familia, un barrio, una parroquia, destruyen todo. Pero sobre todo los chismes destruyen el corazón. Porque si tu corazón es capaz de arrojar la bomba, eres un terrorista, haces el mal de manera escondida y tu corazón se convierte en corrupto", señaló.

Francisco también explicó que para convertirse en Papa no se paga y no se estudia y explicó ante los niños cómo San Pedro, el primer Pontífice, hizo una cosa "fea": "Dijo que no conocía a Jesús, renegó de Jesús. Jesús elige a quien quiere que haga en ese tiempo; en otro tiempo elige a otro, y a otro, y a otro", aseveró.

Finalmente, invitó a los chicos a llevar la paz al mundo comenzando por ellos mismos. "Debéis hacer las paces antes de que termine el día. Este es un consejo que tenéis quedar a vuestros padres", exhortó.