El Papa advierte de los peligros de confiar en "horóscopos y adivinos"

El Papa ha alertado sobre los peligros de los "horóscopos y adivinos" ya que, a su juicio, si se confía en ellos en lugar de aferrarse a la palabra del Señor "se empieza a tocar fondo".

Durante el Ángelus celebrado este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el máximo pontífice ha comenzado su intervención con el Evangelio (Mt 14.22 a 33) que describe el episodio de Jesús en el que este va al barco de sus discípulos caminando sobre el agua pero Pedro duda de si es él o no. Al ir Pedro hacia él, este empieza a hundirse y Jesús acaba salvándole.

"A Pedro, en ese momento, no le pareció suficiente la palabra segura de Jesús, que era como la cuerda floja a la que tenía que sujetarse para afrontar las aguas hostiles y turbulentas. Esto es lo que nos puede pasar. Cuando no nos aferramos a la palabra del Señor, si para tener más seguridad se consultan horóscopos y adivinos, se empieza a tocar fondo", explica el Papa, que atribuye esta duda a que "la fe no es tan fuerte".