El Papa arremete en plena Amazonía contra la "cultura machista" que impide a la mujer tener un papel protagonista

El Papa ha denunciado la esclavitud "para el trabajo", "sexual" y "para el lucro" a la que se ven reducidas las mujeres de la región de la Amazonía, donde está de visita en su viaje a Perú, en tanto que ha arremetido contra la "cultura machista" que les impide tener un papel protagonista.

"Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias. No se puede naturalizar la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes sean pisoteadas en su dignidad", ha subrayado.