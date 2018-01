El Papa invita a custodiar la libertad frente a las "banalidades" del consumo" y las "murmuraciones"

El Papa ha invitado a los católicos a custodiar la libertad y dedicar unos minutos de silencio a Dios cada día frente a "las banalidades corrosivas del consumo" y "las olas impetuosas de las murmuraciones".

"La palabra madre (mater) hace referencia también a la palabra materia. En su Madre, el Dios del cielo, el Dios infinito se ha hecho pequeño, se ha hecho materia, para estar no solamente con nosotros, sino también para ser como nosotros. He aquí el milagro, la novedad: el hombre ya no está solo; ya no es huérfano, sino que es hijo para siempre. El año se abre con esta novedad. Y nosotros la proclamamos diciendo: ¡Madre de Dios!", ha señalado.