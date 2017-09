El Papa insiste a los jóvenes colombianos que no se dejen robar la alegría ni la esperanza

El Papa ha llegado a Colombia donde tiene previsto pronunciar 12 discursos, pero hasta ahora sus improvisaciones las ha dedicado a los jóvenes, a los que tanto a su llegada el miércoles como este mismo jueves insiste en una idea, que no se dejen robar la alegría ni la esperanza.

"Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho, por el camino que se han animado a realizar. Eso se llama liderazgo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, cuando vienen engañados y se equivocan, se levantan, son héroes y van adelante. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante así. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", subrayó.